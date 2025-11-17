Der November ist bislang ein hervorragender Monat für die SUSS-Aktie. Nachdem der Kurs des Mikroelektronikherstellers bereits seit Monatsbeginn um über +20% zugelegt hat, springt die Aktie am Montagmorgen um weitere +12% in die Höhe. Was steckt hinter der Rallye und sollten Anleger investieren? Ziele für 2025 nicht erreichbar Es ist schon ein wenig merkwürdig. Erst Ende Oktober gab SUSS bekannt, dass die Wachstumsziele für das laufende Jahr nicht ...

