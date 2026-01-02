EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.suss.com/en/investor-relations/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
