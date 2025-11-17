© Foto: Keith Tsuji - ZUMA Press Wire

Xpeng ist ein verhältnismäßig kleiner chinesischer E-Autohersteller. Das Produktportfolio weist aber noch mehr aus. Jetzt hat das Tech-Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt.Das Tech-Unternehmen Xpeng ist im Verhältnis zu Xiaomi und BYD ein verhältnismäßig kleiner Player auf den chinesischen Markt. Sein Marktanteil an neuen elektronisch betriebenen Fahrzeugen liegt derzeit bei rund 4 Prozent. Auch die Marktkapitalisierung von rund 22 Milliarden US-Dollar sieht im Verhältnis zu dem chinesischen Branchenprimus BYD bescheiden aus, dessen Marketcap bei rund 128 Milliarden US-Dollar liegt, mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent auf dem chinesischen E-Automarkt. Xpeng verkauft, anders als …