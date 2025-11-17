München (ots) -An diesem Travel Tuesday bietet IHG Hotels & Resorts Reisenden noch mehr Gründe, ihre Traumreise von der Bucket List zu streichen, mit dem jährlichen Cyber-Sale. Ob Snowboarden in den französischen Alpen, Sonnenbaden in Thailand oder Entdecken der Nationalparks in den USA, IHG bietet bis zu 25 % Rabatt auf Aufenthalte in mehr als 6.800 Hotels weltweit, wenn die Buchung bis zum 4. Dezember 2025 erfolgt, für Reisen bis März 2026.Mit renommierten Marken und Standorten, von entspannten, malerischen Strandresorts wie dem InterContinental Dominica Cabrits Resort & Spa (https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/portsmouth/dompr/hoteldetail) und dem Holiday Inn Resort Baruna Bali (https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/bali/dpsbh/hoteldetail) bis hin zum historischen Charme des Kimpton Santo San Antonio - Riverwalk (https://santohotelsanantonioriverwalk.com/), hat IHG in dieser Saison für jeden Reisenden das perfekte Reiseziel.Im Folgenden ein Überblick über die Details der diesjährigen Sonderaktion:- IHG One Rewards-Mitglieder sparen weltweit bis zu 25 %: IHG One Rewards-Mitglieder sparen bis zu 25 % bei globalen Buchungen, mit einem exklusiven App-Angebot am 18. und 19. November. Alle Aufenthalte müssen bis zum 31. März 2026 in teilnehmenden IHG Hotels & Resorts abgeschlossen sein.- Alle Reisende sparen weltweit bis zu 20 %: Reisende können bis zu 20 % bei ihrem nächsten Abenteuer sparen, wenn sie zwischen dem 20. November und 4. Dezember 2025 einen Aufenthalt bei IHG buchen. Alle Aufenthalte müssen bis zum 31. März 2026 in teilnehmenden IHG Hotels & Resorts abgeschlossen sein.- Bis zu 60 % Rabatt in Iberostar Beachfront Resorts: IHG One Rewards-Mitglieder können bei teilnehmenden Iberostar Beachfront Resorts in Mexiko, der Karibik, Spanien und weiteren Standorten bis zu 60 % sparen, wenn sie zwischen dem 20. November und 4. Dezember 2025 buchen. Aufenthalte müssen bis zum 31. Oktober 2027 abgeschlossen sein. Eine Liste der teilnehmenden Resorts ist hier (https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/content/us/en/locations) verfügbar.- App herunterladen und 500 Punkte sichern: Wer noch nicht bei IHG One Rewards angemeldet ist, kann jetzt Mitglied werden und die App herunterladen (https://www.ihg.com/content/us/en/deals/member-offers/500appdownload). Bei der ersten Installation der App erhalten Nutzer zusätzlich 500 IHG One Rewards-Punkte, perfekt um weitere Vorteile und Ersparnisse zu nutzen."Mit mehr als 6.800 Hotels weltweit bietet dieser Sale Reisenden die perfekte Gelegenheit, ihren nächsten Urlaub zu buchen", sagte Michael Menis, SVP Global Marketing bei IHG Hotels & Resorts. "Von Luxusresorts in der Karibik über familienfreundliche Hotels in Europa bis hin zu Ski-Destinationen in den Rocky Mountains in Colorado, Reisende können große Einsparungen genießen, während sie die Welt entdecken - und gleichzeitig Gutes tun, indem sie eine wichtige Organisation unterstützen.Mit jedem Aufenthalt Gutes bewirken: IHG engagiert sich am Giving TuesdayPassend zur festlichen Jahreszeit lädt IHG seine IHG One Rewards-Mitglieder dazu ein, gemeinsam Gutes zu bewirken. Zum Start des Giving Tuesday ist IHG stolz darauf, seinen globalen Partner "Action Against Hunger" zu unterstützen, der sich für die Vorhersage, Prävention und Behandlung von Hunger einsetzt. Zwischen dem 2. und 9. Dezember 2025 wird IHG-Mitgliedsspenden bis zu 10 Millionen IHG One Rewards-Punkten verdoppeln, um die Bemühungen zur Bekämpfung von Mangelernährung bei Millionen von Menschen weltweit zu fördern.- 10.000 IHG One Rewards-Punkte können etwa 124 Kinder auf Mangelernährung untersuchen- 7.500 IHG One Rewards-Punkte können ein Kind sechs Wochen lang ernährenWeitere Informationen zur Spende von Punkten finden Sie hier (https://giving.ihg.com/global/sessionExpired.jsp?expire=true). Mehr über die Partnerschaft von IHG mit der globalen NGO "Action Against Hunger" erfahren Sie hier (https://www.actionagainsthunger.org/ihg/).Für weitere Informationen zum Cyber Sale von IHG und wie Sie bei Hotelaufenthalten in den 20 Marken des IHG-Portfolios sparen können, besuchen Sie ihg.com/cybersale (https://melchioragence.sharepoint.com/:f:/s/GER/IgCSavyU4stsSLbuZCYFhjcaAR5_dTd23xGfOW_wAzsB624?e=ROsbz5).ÜBER IHG HOTELS & RESORTSIHG Hotels & Resorts (https://www.ihgplc.com/) ist ein weltweit führendes Hospitality-Unternehmen mit dem Ziel, "True Hospitality for Good" zu bieten.Mit einem Portfolio von 20 Hotelmarken und IHG One Rewards (https://www.ihg.com/onerewards/content/us/en/home), einem der größten Hotel-Treueprogramme der Welt mit über 145 Millionen Mitgliedern, betreibt IHG mehr als eine Million Zimmer und 6.800 geöffnete Hotels in über 100 Ländern. Weitere 2.300 Hotels befinden sich in der Entwicklungsphase.- Luxury & Lifestyle: Six Senses (https://www.sixsenses.com/en), Regent Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/regent/hotels/de/de/reservation), InterContinental Hotels & Resorts (https://www.intercontinental.com/hotels/de/de/reservation), Vignette Collection (https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/de/de/reservation), Kimpton Hotels & Restaurants (https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/de/de/reservation), Hotel Indigo (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/de/de/reservation)- Premium: voco hotels (https://www.ihg.com/voco/hotels/de/de/reservation), Ruby (https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), Crowne Plaza Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/de/de/reservation), EVEN Hotels (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/de/de/reservation)- Essentials: Holiday Inn Express (https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/de/de/reservation), Holiday Inn Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/reservation), Garner hotels (https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid hotels (https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/de/de/reservation)- Suites: Atwell Suites (https://www.atwellsuites.com/hotels/de/de/reservation), Staybridge Suites (https://www.ihg.com/hotels/de/de/reservation), Holiday Inn Club Vacations (https://www.ihg.com/hotels/de/de/reservation), Candlewood Suites (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/de/de/reservation)- Exclusive Partners: Iberostar Beachfront Resorts (https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)Die Holdinggesellschaft InterContinental Hotels Group PLC ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten rund 385.000 Menschen in den Hotels und Unternehmensstandorten von IHG.Weitere Informationen zu unseren Hotels, Buchungen und IHG One Rewards finden Sie online.