Im vergangenen Monat sind wieder mehr Photovoltaik-Freiflächenanlage ans Netz gegangen. Für September liegt der Zubauwert weiterhin unter der Marke vom einem Gigawatt. Bis Oktober sind neue Photovoltaik-Anlagen mit gut 13 Gigawatt in Deutschland in diesem Jahr hinzukommen. Im Oktober ist der Photovoltaik-Zubau gegenüber dem Vormonat wieder etwas angestiegen. Er bleibt jedoch klar hinter dem Vorjahresniveau zurück. Die Bundesnetzagentur schätzt die den Nettozubau bei Photovoltaik-Anlagen auf 1145,8 Megawatt für Oktober, wie sie am Montag veröffentlichte. Die Zahlen basieren auf der Auswertung des ...

