Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der LR Health & Beauty SE vom 14.11.2025:LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2025 bekannt gegeben, dass der Vorstand einen etwaigen Verstoß gegen den Leverage Covenant, der die Gesellschaft unter den Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") verpflichtet, zum Stichtag 30. September 2025 ein Verhältnis einer Nettoverschuldung zum EBITDA von 4,50:1 (der "Leverage Covenant") zu haben, festgestellt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
