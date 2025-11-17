Die Ratingagentur Morningstar DBRS hat den Ausblick für die Kreditratings der Mercedes-Benz Group von "Stabil" auf "Negativ" herabgesetzt. Zwar hat DBRS gleichzeitig erst einmal das langfristige Emittentenrating von "A" bestätigt. Dennoch signalisiert sie damit, dass der Konzern unter massivem operativem Druck steht und das Rating darum schon bald sinken könnte. Das Hauptproblem ist nach ihrer Ansicht China: Knapp ein Drittel der weltweiten Mercedes-Verkäufe entfallen auf den chinesischen Markt, ...

