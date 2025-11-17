Bern - Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der hiesigen Tourismusbranche ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Sowohl die Bruttowertschöpfung als auch die Zahl der Beschäftigten erreichten neue Rekordstände. Insgesamt erwirtschaftete die Branche 2024 eine Bruttowertschöpfung von 23,8 Milliarden Franken, wie aus den am Montag veröffentlichten vorläufigen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht. Gegenüber 2023 entspricht dies einem ...

