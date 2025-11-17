Kurz vor seinem Abschied von Berkshire Hathaway hat Warren Buffett noch einmal für einen Paukenschlag gesorgt. Die 95-jährige Investorenlegende hat kräftig Alphabet-Aktien gekauft. Ein anderer Tech-Konzern musste dagegen Federn lassen. Ein großer Fan von Tech-Aktien war Warren Buffett nie. iPhone-Hersteller Apple, der die größte Position im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält, betrachtete dessen 95-jähriger Noch-CEO eher ...

