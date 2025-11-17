Der Einstieg von Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway treibt die Alphabet-Aktie schon vor US-Handelsstart kräftig an. Damit gerät das Allzeithoch des Tech-Riesen erneut in Reichweite. Dafür fällt heute ein anderer Mag-7-Wert, weil Buffett ihn reduziert hat. Noch weit vor der Eröffnung der US-Börsen haben die Aktien der Google-Mutter Alphabet am Montag kräftig zugelegt. Auslöser ist der Einstieg der Investment-Holding Berkshire Hathaway von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
