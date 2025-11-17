New York - An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der grossen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschliessenden Verlusten gab der Leitindex im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.125 Zähler nach. Der marktbreite S&P ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.