Ein internationales Team der Universität Bayreuth hat einen Nickel-Photokatalysator entwickelt, der grünen Wasserstoff ohne Zusatzstoffe direkt aus Meerwasser gewinnt. Die Methode könnte die Wasserstoffproduktion kostengünstiger, umweltfreundlicher und großflächig einsetzbar machen. Photokatalyse: Wasserstoff aus Meerwasser und SonnenlichtGrüner Wasserstoff ist ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung von Industrie, Transport und Energieerzeugung. Bisherige Verfahren wie die Elektrolyse benötigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver