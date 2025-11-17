Ein internationales Team der Universität Bayreuth hat einen Nickel-Photokatalysator entwickelt, der grünen Wasserstoff ohne Zusatzstoffe direkt aus Meerwasser gewinnt. Die Methode könnte die Wasserstoffproduktion kostengünstiger, umweltfreundlicher und großflächig einsetzbar machen. Photokatalyse: Wasserstoff aus Meerwasser und SonnenlichtGrüner Wasserstoff ist ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung von Industrie, Transport und Energieerzeugung. Bisherige Verfahren wie die Elektrolyse benötigen ...

