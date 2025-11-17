Eine gemeinsame Studie der envelio GmbH und der energate GmbH zeigt, dass die Digitalisierung in den Verteilnetzen im DACH-Raum kaum voran und Automatisierung selten im operativen Betrieb ankommt. Interne Hürden, mangelnde IT-Sicherheitskompetenz und Defizite im Niederspannungsnetz bremsen die Transformation. Hintergrund ist die zunehmende Komplexität der Energieinfrastruktur im Zuge der Energiewende: Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird die Stromversorgung dezentraler und volatiler. ...

