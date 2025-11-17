EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 13:54 CET/CEST

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis zum 14. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.250.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 10. November 2025 10.000 41,4477 414.477,47 AQEU 10. November 2025 80.000 41,4464 3.315.715,42 CEUX 10. November 2025 5.000 41,4430 207.214,83 TQEX 10. November 2025 155.000 41,4353 6.422.466,61 XETA 11. November 2025 10.000 41,0560 410.559,65 AQEU 11. November 2025 85.000 41,0547 3.489.645,82 CEUX 11. November 2025 5.000 41,0577 205.288,66 TQEX 11. November 2025 150.000 41,0581 6.158.717,10 XETA 12. November 2025 6.000 41,5325 249.195,29 AQEU 12. November 2025 80.000 41,5318 3.322.544,85 CEUX 12. November 2025 4.000 41,5310 166.124,08 TQEX 12. November 2025 160.000 41,5333 6.645.330,10 XETA 13. November 2025 6.000 41,1542 246.925,31 AQEU 13. November 2025 75.000 41,1588 3.086.911,61 CEUX 13. November 2025 4.000 41,1542 164.616,66 TQEX 13. November 2025 165.000 41,1671 6.792.564,91 XETA 14. November 2025 6.000 40,3698 242.218,53 AQEU 14. November 2025 80.000 40,3731 3.229.844,31 CEUX 14. November 2025 4.000 40,3667 161.466,71 TQEX 14. November 2025 160.000 40,3744 6.459.904,59 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 6.707.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .