Die Aktie von Krystal Biotech hat in den vergangenen Monaten stark an Dynamik gewonnen und notiert fast auf ihrem Allzeithoch aus 2024. Die Erwartungen an das Unternehmen bleiben hoch, doch mit dem globalen Rollout seiner Gentherapie rückt nun die Frage in den Fokus, ob das Bewertungsniveau durch zukünftiges Wachstum tatsächlich gerechtfertigt ist. Die Kommerzialisierung der Gentherapie Vyjuvek hat in den USA hat zuletzt spürbar an Fahrt gewonnen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.