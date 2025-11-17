Die Vivawest Wohnen GmbH will ab 2026 Mieter:innen mit Mieterstrom aus eigenen Photovoltaikanlagen versorgen. Die einhundert Energie GmbH übernimmt dabei Belieferung und Kundenservice. Kooperation für grünen Mieterstrom ab 2026Vivawest und einhundert haben eine langfristige Partnerschaft für Mieterstrom vereinbart. Mieter:innen sollen künftig Strom von den Dächern ihrer Wohngebäude beziehen können. Die Kooperation ist Teil der Klimaschutzstrategie von Vivawest.Laut Uwe Eichner, Vorsitzender der ...

