Steyr Motors muss seine Prognose kappen. Die Aktie verliert deutlich an Boden.Die Steyr Motors AG hat am Montag ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt. Grund dafür sind Verzögerungen bei mehreren Aufträgen internationaler Regierungskunden, heißt es in der Pressemitteilung des Triebwerk-Unternehmens. Aufgrund dieser Verzögerungen werden die betreffenden Aufträge nicht wie geplant im laufenden Geschäftsjahr, sondern erst im Geschäftsjahr 2026 Umsätze generieren. [spotify]7iMjEUfdBKR9m61n0xoBHu[/spotify] Darüber hinaus befinden sich derzeit weitere potenzielle Bestellungen im Rahmen bestehender Vertragsbeziehungen und laufender Kundenverhandlungen in Bearbeitung, teilt Steyr mit. Auf …

