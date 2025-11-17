Die Guru-Trades in Q3: Peter Thiel steigt bei Nvidia aus, Netflix splittet & Suess plant großes

Die Aktie von Alphabet steigt heute deutlich. Kein geringerer als der Altmeister Warren Buffett ist im dritten Quartal bei der Google-Mutter eingestiegen. David Tepper und Ray Dalio haben auch fleißig getradet! Tech-Aktien unter der Lupe: Split, Ausblick und eine neue Apple-Strategie Der Technologiesektor liefert die größten Schlagzeilen und die stärksten Kurstreiber. Nvidia: Der KI-Motor vor den Zahlen Der Chip-Riese Nvidia veröffentlicht diese Woche seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Berichtsperioden regelmäßig die Erwartungen übertroffen hat, konzentriert sich der Markt nun auf den Ausblick für die Umsätze mit KI-Chips (Data Center). …

