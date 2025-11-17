EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Evotec SE / Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 15:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Aktienrückkaufprogramm der Evotec SE, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 6. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. November 2025 mitgeteilt wurde, wurde innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 7. November 2025 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 17. Dezember 2025 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) abgeschlossen.

Im Zeitraum vom 7. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 290.000 Stück Aktien zu einem transaktionsgewichteten Durchschnittspreis von EUR 5,3711 erworben (Gesamtvolumen: EUR 1.545.734,24):

Datum Aktien Transaktionsgewichteter Durchschnittspreis (EUR) Transaktionsbetrag (EUR) 07.11.2025 75.000 5,4559 409.193,25 10.11.2025 75.000 5,2409 393.067,58 11.11.2025 45.758 5,1554 235.900,70 12.11.2025 50.000 5,3860 269.300,95 13.11.2025 24.242 5,5243 133.919,64 14.11.2025 20.000 5,2176 104.352,12 Gesamt 290.000 5,3711 1.545.734,24



Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der Evotec SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Evotec SE veröffentlicht ( https://www.evotec.com/de/aktienrueckkaufprogramm ).