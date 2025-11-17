EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Evotec SE
/ Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Das Aktienrückkaufprogramm der Evotec SE, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 6. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 7. November 2025 mitgeteilt wurde, wurde innerhalb des veröffentlichten Erwerbszeitraums vom 7. November 2025 (frühestmöglicher Erwerbszeitpunkt) bis 17. Dezember 2025 (spätestmöglicher Erwerbszeitpunkt) abgeschlossen.
Im Zeitraum vom 7. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms insgesamt 290.000 Stück Aktien zu einem transaktionsgewichteten Durchschnittspreis von EUR 5,3711 erworben (Gesamtvolumen: EUR 1.545.734,24):
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2231134 17.11.2025 CET/CEST