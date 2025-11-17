Am Wochenende wurde bekannt, dass der Star-Investor Peter Thiel neuerdings extrem kritisch gegenüber Nvidia eingestellt ist. Demnach soll der Mitgründer von Palantir Technologies im dritten Quartal 2025 seine Position in Nvidia (= rund 538.000 Anteilscheine) komplett aufgelöst haben. Hintergrund sind gemäß der Aussage von Investing.com offenbar "wachsende Befürchtungen hinsichtlich einer durch KI angeheizten Spekulationsblase bei Technologiebewertungen".Thiel gilt als einer der erfolgreichsten Anlagegurus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.