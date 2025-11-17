München - Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.



Wie die "Bild" berichtet, starben Alice und Ellen Kessler gemeinsam in München. Dort soll es auch einen Kripo-Einsatz gegeben haben, schreibt die Zeitung weiter. Details zur Todesursache und zu den Hintergründen des Kripo-Einsatzes waren zunächst nicht bekannt.



Die 1936 in Sachsen geborenen Kessler-Zwillinge wurden ab den 50er-Jahren gemeinsam als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen bekannt. Auch über Deutschland hinaus traten sie in zahlreichen Filmen auf und veröffentlichten etliche Musikalben. Seit den 80er-Jahren lebten die Zwillingsschwestern in einem gemeinsamen Haus bei München.





© 2025 dts Nachrichtenagentur