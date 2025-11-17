Jedes Jahr gelten rund 140.000 KMU als übergabereif, doch nur ein Bruchteil findet tatsächlich einen geeigneten Nachfolger. Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland erkennen, dass neue Modelle der Unternehmensnachfolge nicht nur eine organisatorische Notwendigkeit, sondern eine strategische Chance darstellen. Und es gibt finanzkräftige Unterstützung für künftige Chefs.
Eine moderne Lösung bieten Search Funds, ein in den USA seit den 1980er-Jahren bewährtes Modell, das sich laut einer 2024 veröffentlichten Stanford-Studie als äußerst erfolgreich erwiesen hat.
