Das Fraunhofer-Institut IPA arbeitet gemeinsam mit Varta an einer neuen Generation nachhaltiger Rundzellen, die ohne kritische oder krebserregende Materialien wie Fluor, Kobalt und Nickel auskommen soll. In Baden-Württemberg sollen in wenigen Jahren wettbewerbsfähige Batteriezellen für Heimspeicher und ähnliche Anwendungen produziert werden. So beschreibt das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) sein neues Forschungsvorhaben. Gemeinsam mit der Varta Microbattery GmbH arbeiten die Forscherinnen und Forscher an einer neuartigen Batteriezelle, die vollständig ohne ...

