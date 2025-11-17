EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.11.2025
Ort: https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
