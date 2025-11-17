FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAUNA KEA TECHNOL.EO -,04 1MK FR0010609263
AB/FROM ONWARDS 17.11.2025 16:04 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAUNA KEA TECHNOL.EO -,04 1MK FR0010609263
AB/FROM ONWARDS 17.11.2025 16:04 CET
© 2025 Xetra Newsboard