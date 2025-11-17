© Foto: Michael Hanschke - dpa

Die Berichtssaison zum dritten Quartal zeigt ein überraschend robustes Bild der deutschen Konzerne - zumindest auf den zweiten Blick. Denn 2026 dürfen die DAX-Unternehmen wieder auf zweistellige Gewinnsprünge hoffen.Während die Autoindustrie erneut massiv belastet, legt der Rest des DAX eine deutlich stärkere Dynamik an den Tag. Das geht aus einer neuen Analyse von Deutsche Bank Research hervor, welche die Ergebnisse der 40 Leitindex-Konzerne seziert. Die Experten betonen darin: Unter der Oberfläche schwelt deutliche Stärke in vielen DAX-Sektoren. Wenn der Auto-Sektor seine Krise überwindet und die Belastungen aus Handel und Währung nachlassen, könnte der deutsche Aktienmarkt vor einer …