DOW JONES--Alexander Schmitt wird zum 18. November 2025 neuer Chief Procurement Officer und Mitglied des Vorstands bei der Volkswagen-Tochter Powerco SE. Schmitt soll künftig die gesamte Beschaffung von Rohstoffen, Komponenten und Maschinen sowie das Lieferanten-Management und das Value Engineering verantworten, teilte Powerco am Montagabend mit. Er folgt auf Jörg Teichmann, der sein Amt laut Poerco im beiderseitigen Einvernehmen niederlegt und eine neue Rolle im Volkswagen Konzern übernehmen wird. Schmitt hatte zuvor unter anderem für das Bergbauunternehmen Anglo American mit Sitz in London gearbeitet, wo er als Chief Marketing Officer das Kundengeschäft verantwortet hat.

Die Powerco ist ein weltweit tätiger Batteriezellenhersteller, der 2022 vom Volkswagen Konzern gegründet wurde. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Salzgitter verantwortet die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen sowie die vertikale Integration der Wertschöpfungskette. Powerco errichtet derzeit drei Zellfabriken in Europa und Nordamerika: Salzgitter in Deutschland, Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada.

November 17, 2025 12:10 ET (17:10 GMT)

