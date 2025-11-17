Bioxyne baut internationale Präsenz aus: Neues GMP-Werk in Schottland mit Förderzusage von 1,7 Mio. AUD

Anzeige / Werbung

Bioxyne Limited (ISIN: AU000000BXN6) setzt den nächsten Expansionsschritt: Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences UK Ltd (BLSUK) wird das Unternehmen eine neue Produktions- und Vertriebsstätte für medizinisches Cannabis in Großbritannien errichten. Für dieses Vorhaben hat Bioxyne Fördermittel in Höhe von rund 850.000 Pfund (etwa 1,7 Mio. AUD) von South of Scotland Enterprise (SOSE) erhalten - der Wirtschaftsförderungsagentur für die südliche Region Schottlands.

Die Finanzierung teilt sich in ein zinsgünstiges Darlehen von 500.000 Pfund über fünf Jahre sowie eine Zuschusszusage in Höhe von 348.250 Pfund. Die neue Produktionsstätte im schottischen Borders-Gebiet soll in etwa die gleiche Kapazität wie das bestehende Werk in Australien aufweisen und sich zu einem bedeutenden Player im britischen Markt für medizinisches Cannabis entwickeln. Gleichzeitig will BLSUK auch ein relevanter Arbeitgeber in der strukturschwachen Region werden.

Produktionsstart für 2026 geplant

Die bauliche Ausstattung des Standorts sowie die Beantragung der nötigen Lizenzen bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA und dem Home Office sind für 2026 vorgesehen. Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt: Der britische Markt für medizinisches Cannabis gilt nach Deutschland als der zweitgrößte in Europa - mit einem signifikant höheren Pro-Kopf-Umsatz. Laut aktuellen Schätzungen beträgt der durchschnittliche jährliche Ausgabenwert pro Patient in Großbritannien rund 3.261 Pfund (etwa 3.811 Euro), während er in Deutschland bei etwa 1.342 Pfund (1.563 Euro) liegt.

Nachfrage übersteigt Angebot - Chance für Bioxyne

"Wir sind überzeugt, dass der britische Markt, der ein enormes jährliches Wachstum aufweist, die kontinuierliche Wachstumsdynamik des Unternehmens stützen wird", kommentierte Sam Watson, CEO von Bioxyne. "Die bestehende Produktionsinfrastruktur in Großbritannien reicht nicht aus, um die lokale Nachfrage zu decken - und das eröffnet eine klare Chance für BLSUK, in diesen Markt einzusteigen und mit ihm zu wachsen."

BLSUK verfüge bereits über einen wachsenden Kundenstamm im Vereinigten Königreich, so Watson weiter. Die Errichtung eines eigenen Standorts sei entscheidend, um die gewohnte Qualität und den Servicestandard anzubieten und gleichzeitig das Erfolgsmodell aus Australien international zu replizieren.

Schottland setzt auf Life Sciences-Investitionen

Auch auf politischer Ebene wird die Expansion begrüßt. Jane Morrison-Ross, CEO von South of Scotland Enterprise, sagte: "Wir freuen uns sehr, BLSUK, ein bedeutendes internationales Life-Sciences-Unternehmen, in unserer Region willkommen zu heißen. In der Südregion Schottlands ist die Zahl der Investitionsanfragen um mehr als 450 Prozent gestiegen, insbesondere im Bereich Life Sciences und Energie. Die Ansiedlung von BLSUK ist ein weiteres Signal dafür, dass unsere Region ein Ort für innovative Unternehmen ist."

Bioxyne: Aufstellung für globale Märkte

Bioxyne ist ein in Australien lizenzierter Hersteller und Vertreiber von neuartigen Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und Wirkstoffen - darunter auch kontrollierte Substanzen wie medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin. Das Tochterunternehmen Breathe Life Sciences (BLS), gegründet 2018, agiert inzwischen als multinationaler Anbieter mit Standorten in Australien, Japan, Großbritannien und Tschechien.

Das Unternehmen fokussiert sich auf die Herstellung von fertigen Arzneimittelformen sowie deren Vertrieb. Es bezieht Rohstoffe von Lieferanten auf fünf Kontinenten und gilt als führender Hersteller von Therapeutika in Australien, insbesondere im Bereich Cannabis, MDMA und Psilocybin.

