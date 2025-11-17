Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Dienstag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und den Britischen Premier Keir Starmer in Berlin treffen.
Die Zusammenkunft im sogenannten "E3-Format" finde "im Rahmen eines Abendessens statt", sagte ein Regierungssprecher am Montagnachmittag. Darüber hinaus sei der Termin nicht öffentlich.
Vorher findet ein Gipfel zur "Digitalen Souveränität" statt - auf Einladung des deutschen und des französischen Digitalministeriums. Auf dem Gipfel soll "ein starker Impuls für ein digital souveränes Europa gegeben werden", wie es im Vorfeld hieß.
Die Zusammenkunft im sogenannten "E3-Format" finde "im Rahmen eines Abendessens statt", sagte ein Regierungssprecher am Montagnachmittag. Darüber hinaus sei der Termin nicht öffentlich.
Vorher findet ein Gipfel zur "Digitalen Souveränität" statt - auf Einladung des deutschen und des französischen Digitalministeriums. Auf dem Gipfel soll "ein starker Impuls für ein digital souveränes Europa gegeben werden", wie es im Vorfeld hieß.
© 2025 dts Nachrichtenagentur