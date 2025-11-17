Starinvestor Peter Thiel hat seinen gesamten Nvidia-Bestand abgestoßen - kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen am Mittwoch (19.11.). Das zeigen die 13F-Filings. Michael Burry ging sogar short. Doch viele Analysten bleiben optimistisch. Am Mittwochabend nach Börsenschluss meldet Nvidia die mit Spannung erwarteten Zahlen zum dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/2026. Sie können das Ereignis auf dem Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE ...

