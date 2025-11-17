Amazon.com Inc. plant, über eine Anleihenemission rund 12 Milliarden US-Dollar am US-Markt aufzunehmen. Es ist der erste Anleihen-Deal des Konzerns in US-Dollar seit etwa drei Jahren und reiht sich in eine Welle massiver Schuldenemissionen von Technologie-Giganten ein, die ihre KI-Infrastruktur finanzieren wollen. Die Mittel sollen die flexible Finanzierung der stark steigenden Investitionen Amazons sichern.KI-Wettlauf treibt Schuldenwelle ...

