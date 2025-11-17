Sebastian Siemiatkowski, der Gründer von Klarna und selbst Investor in führende KI Unternehmen wie OpenAI, xAI, Perplexity und Cerebras, warnt erstmals offen vor den gigantischen Summen, die derzeit in den Bau neuer Rechenzentren fließen. Obwohl er an das Geschäftsmodell von OpenAI glaubt, sieht er die Dimension der geplanten Serverkapazitäten mit wachsender Skepsis. OpenAI hat langfristige Verpflichtungen über 1,5 Bio. $ aufgebaut, um sich Rechenleistung zu sichern. Der Chef zweifelt daran, dass dieser massive Kapazitätsausbau wirklich nötig ist, da moderne KI Modelle immer effizienter laufen.
