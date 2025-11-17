Der DAX ist schwach in die neue Handelswoche gestartet. Für den deutschen Leitindex ging es am Montag um 1,20 Prozent auf 23.590,52 Punkte nach unten. Während Siemens Energy deutlich zulegen konnte und die Gewinnerliste im DAX anführte, rutschte Siemens Healthineers um mehr als vier Prozent ab.Die neuen Mittelfristziele der Deutschen Bank sorgten indes für Ernüchterung. Nach einer starken Rally der vergangenen Monate fehlte ein frischer Impuls - die Aktie gab 3,3 Prozent nach. Zwar lobte JPMorgan-Analyst ...

