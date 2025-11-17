Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag schwächer geschlossen. Dabei rutschte der Leitindex SMI nach einem freundlichen Start zunächst stetig ab, bevor er sich im späteren Handel wieder fangen und die Kursabschläge noch etwas eingrenzen konnte. Händler sprachen von der Konsolidierung der Vorwochengewinne (+2,7%). Nun hätten dem Markt Impulse für weitere Avancen gefehlt, hiess es. Zudem hätten sich die Anlegenden vor den US-Arbeitsmarktdaten ...

