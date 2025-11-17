DJ MÄRKTE USA/Zurückhaltung vor wichtigen US-Daten und Nvidia-Ergebnissen

DOW JONES--Wenig bewegt zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit). Der Dow-Jones-Index reduziert sich um 0,1 Prozent auf 47.116 Punkte. Der S&P-500 legt dagegen um 0,1 Prozent zu und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung, denn im Wochenverlauf werden zahlreiche US-Konjunkturdaten bekannt gegeben, die aufgrund Ende des "Shutdowns" ausgefallen waren. Highlight dürfte dabei US-Arbeitsmarktbericht für September am Donnerstag sein. Die Daten dürften es für die US-Notenbank leichter machen, die konjunkturelle Lage in den USA mit Blick auf die Zinsentscheidung im Dezember zu beurteilen, heißt es. Zuletzt hatte das Fehlen von Daten die Erwartung geschürt, dass die Fed im Dezember die Zinsen unverändert lassen könnte.

Daneben wird Nvidia (-1,1%) am Mittwoch nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben, die richtungsweisend für den Technologie-Sektor sein dürften. Nvidia gilt für die Analysten von eToro als Schlüssel für den weiteren Verlauf der Jahresendrally an der Wall Street. "Ein starker Quartalsbericht könnte das Vertrauen in den gesamten US-Tech-Sektor stärken und der Jahresendrally neuen Schwung verleihen", so das Brokerhaus. Schwächere Ergebnisse hingegen würden das Narrativ eines abflauenden KI-Momentums befeuern, mit potenziellen Folgen weit über Nvidia hinaus.

Die vor der Startglocke veröffentlichte Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im November wider Erwarten gestiegen. Auch die Beschäftigungskomponente verbesserte sich, was eine geringere Notwendigkeit von Zinssenkungen andeutet. Die Bauausgaben haben im August entgegen der Erwartung leicht zugelegt.

Für die Alphabet-Aktie geht es 4,5 Prozent nach oben. Warren Buffetts Investment-Vehikel Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal Aktien im Wert von 4,3 Milliarden Dollar an dem Mutterunternehmen von Google erworben. Alphabet machte bis Ende September 1,6 Prozent des Portfolios aus. Dagegen hat Berkshire Hathaway im dritten Quartal Apple-Aktien im Wert von 10,6 Milliarden Dollar verkauft und damit seinen Anteil weiter reduziert. Die Apple-Aktie verliert 1,2 Prozent.

Netflix hat den Ende Oktober angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durchgeführt. Jeder Aktionär, der zum Handelsschluss am Montag, dem 10. November im Aktienregister eingetragen war, erhielt nach Handelsschluss am Freitag, dem 14. November, neun zusätzliche Anteilsscheine für jede am Stichtag gehaltene Aktie. Damit vollzieht Netflix nach 2004 (2:1) und 2015 (7:1) bereits den dritten Aktiensplit. Die Aktien steigen um 0,1 Prozent.

Johnson & Johnson (+1,8%) wird das Biotechnologie-Unternehmen Halda Therapeutics für 3,05 Milliarden Dollar in bar übernehmen. Der Gesundheitskonzern stärkt damit seine Onkologie-Pipeline. Eine entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden und werde voraussichtlich in den nächsten Monaten abgeschlossen, so der Konzern.

Amazon (-0,7%) plant eine umfangreiche Emission von Anleihen: Voraussichtlich noch am Montag dürfte der US-Konzern Bonds im Gesamtwert von mindestens 12 Milliarden US-Dollar ausgeben. Amazon nannte selbst kein konkretes Volumen. Der Konzern will den Erlös eigenen Angaben zufolge für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre die Rückzahlung von Schulden, Investitionen oder Aktienrückkäufe.

Dollar legt leicht zu

Der Dollar baut seine Gewinne vom Freitag noch etwas aus. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Im Fokus steht vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für September am Donnerstag, heißt es. Der Dollar könnte fallen, wenn die bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten im Wochenverlauf schwächer als erwartet ausfallen, so Kit Juckes von der Societe Generale.

Die Ölpreise behaupten ihre kräftigen Gewinne vom Freitag. "Der Brent-Preis schwankt weiterhin in einem Bereich von 60 bis 70 Dollar pro Barrel, wobei sich der Marktfokus darauf verlagert, wie sich die russischen Ölexporte in den kommenden Monaten entwickeln werden", sagt Giovanni Staunovo von der UBS. Die Investoren könnten jedoch die Risiken unterschätzen. "Die Angriffe nehmen zu und werden zusammen mit den Sanktionen letztendlich die Exporte und die Produktion Russlands beeinträchtigen", sagt der Stratege.

Der Goldpreis gibt weiter nach. Für die Feinunze geht es um 0,2 Prozent auf 4.073 Dollar nach unten. "Geringere Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik sind auf vorsichtige Äußerungen von Vertretern der Fed zurückzuführen. Gleichzeitig hat der sechswöchige Regierungsstillstand in den USA die Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten verzögert, was die Entscheidungsträger zögerlicher macht, sich auf einen weiteren Schritt festzulegen", meint Soojin Kim von MUFG.

Die Renditen am US-Anleihemarkt geben einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert 2,0 Basispunkte auf 4,12 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 47.115,63 -0,1% -31,85 +10,8% S&P-500 6.740,27 +0,1% 6,16 +14,5% NASDAQ Comp 22.957,70 +0,2% 57,11 +18,6% NASDAQ 100 25.078,98 +0,3% 70,74 +19,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1595 -0,2% 1,1623 1,1644 +12,2% EUR/JPY 179,97 +0,2% 179,63 179,74 +10,2% EUR/CHF 0,9224 -0,0% 0,9226 0,9222 -1,7% EUR/GBP 0,8802 -0,3% 0,8826 0,8823 +6,6% USD/JPY 155,22 +0,4% 154,53 154,36 -1,8% GBP/USD 1,3174 +0,0% 1,3168 1,3198 +5,2% USD/CNY 7,0790 +0,1% 7,0752 7,0686 -1,9% USD/CNH 7,1085 +0,2% 7,0959 7,0928 -3,2% AUS/USD 0,6515 -0,3% 0,6534 0,6554 +5,6% Bitcoin/USD 93.990,80 -0,1% 94.088,90 101.112,35 -0,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,06 60,09 -0,0% -0,03 -16,7% Brent/ICE 64,35 64,39 -0,1% -0,04 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.073,47 4.083,09 -0,2% -9,62 +55,6% Silber 50,87 50,54 +0,7% 0,33 +75,0% Platin 1.334,53 1.328,67 +0,4% 5,86 +51,7% Kupfer 5,01 5,06 -1,0% -0,05 +22,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

