Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy steht an der Börse massiv unter Druck. Inzwischen gibt es sogar Gerüchte, dass CEO Michael Saylor damit beginnt, Bestände zu verkaufen. Was steckt dahinter? Und wie geht es mit der Aktie weiter? Angst um Verkäufe durch Saylor In den vergangenen Tagen gab es großen Wirbel um die Bitcoin-Holding Strategy. Denn eine Auswertung des Analysehauses Arkham Intelligence zeigte, dass eine Wallet, die mit dem Unternehmen ...

