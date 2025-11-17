Ein Anstieg über gleitende Durchschnittslinien ist für das Trading immer ein interessanter Punkt. Dieser RuMaS Trading-Tipp steht im Moment an so einem Punkt. Der Kurs hat heute die fallende 100- und die steigende 200-Tage-Linie überschritten und jetzt wird es spannend, ob der Ausbruch aus der langanhaltenden Seitwärtsbewegung gelingt. Unser Trading-Tipp für Dienstag hatte zuletzt weniger gute Zahlen gemeldet, aber die Analysten bleiben optimistisch. ...

