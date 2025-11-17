Fahrer von Elektrofahrzeugen aller Automarken, die die EV Driver by WEX-App nutzen, können ihr Auto ab sofort an einem der größten und zuverlässigsten Ladenetzwerke Europas laden und profitieren von kostengünstigem Schnellladen an über 1.500 Standorten.

WEX(NYSE: WEX), die globale Handelsplattform, die das Führen eines Geschäfts vereinfacht, gab heute die Integration mit dem Tesla Supercharger-Netzwerk bekannt und erweitert ihre Plattform damit um über 20.000 Schnellladestationen an mehr als 1.500 Standorten.

Dieser Schritt bedeutet eine erhebliche Erweiterung der Lademöglichkeiten für die Kunden von WEX, insbesondere in Gebieten, in denen Ladestationen mit hoher Leistung bisher nur begrenzt verfügbar oder kostspielig waren. Durch die Einbindung von Tesla Superchargern in ihr Ökosystem bietet WEX Fahrern Zugang zu wettbewerbsfähigen Schnellladestationen mit einer Leistung von bis zu 250 kW und erhöht damit die Verfügbarkeit von Ladestationen mit hoher Leistung um 10 %.

WEX-Kunden nutzen bereits die EV Driver by WEX-App, um an über 1 Million Ladestationen in ganz Europa zu laden. Jetzt können sie die Tesla Supercharger mit derselben nahtlosen Erfahrung nutzen: Sie können die Preise aller Netzwerke in Echtzeit vergleichen, optimale Routen planen, Ladevorgänge verfolgen und Zahlungen auf einer einheitlichen Plattform verwalten ganz gleich, für welches Ladenetzwerk sie sich entscheiden.

"Zugang zu Tesla Superchargern über die WEX-Plattform zu erhalten, ist für Fahrer und Flottenmanager von großem Vorteil", so Jay Dearborn, Chief Operating Officer, International bei WEX. "Fahrer profitieren von einem unkomplizierten, zuverlässigen Zugang zu einem der größten Schnellladenetzwerke Europas. Flottenmanager gewinnen durch WEX die Transparenz und Kontrolle, die sie erwarten, mit einheitlichen Zahlungen, intelligenterer Routenplanung und besser vorhersehbaren Ladekosten. Dieses Update hilft dabei, den Betrieb von Elektrofahrzeugen einfacher und transparenter zu gestalten und sich auf die Zukunft vorzubereiten."

So funktioniert es

Fahrern stehen zwei flexible Optionen für den Zugang zu Tesla Superchargern zur Verfügung:

Über EV Driver von WEX: Wählen Sie einen Standort von Tesla Superchargern aus und vergleichen Sie die Preise mit nahegelegenen Alternativen. Nach der Auswahl eines Anschlusses können Sie über die App den Ladevorgang starten.

Über die Tesla-App: Fügen Sie Ihre WEX EV-Ladekarte als Zahlungsmethode in der Tesla-App hinzu und starten Sie dort einen Ladevorgang. Zahlungen und Abrechnungen finden Sie nach wie vor an einem Ort und sie werden von WEX abgewickelt. Tesla-Fahrer genießen zudem den Komfort von Plug-and-Charge.

Die Integration ist ab sofort an allen Standorten von Tesla Superchargern für Tesla- und Nicht-Tesla-Fahrzeuge verfügbar.

Für weitere Informationen zu den Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge von WEX besuchen Sie bitte die WEX EV Solutions-Website.

Über WEX

WEX (NYSE: WEX) ist eine globale Handelsplattform, die die Geschäftsführung vereinfacht. WEX hat ein leistungsstarkes Ökosystem geschaffen, das seinen Kunden auf der ganzen Welt nahtlos eingebettete, personalisierte Lösungen bietet. Durch seine umfangreichen Daten und sein spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Vereinfachung von Vorteilen, Neugestaltung der Mobilität sowie Bezahlen und bezahlt werden möchte WEX Unternehmen dabei unterstützen, Komplexität zu überwinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wexinc.com.

