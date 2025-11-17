DJ PTA-Adhoc: BigRep SE: BigRep SE hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 10 Millionen Euro genehmigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Luxemburg/Berlin (pta000/17.11.2025/23:00 UTC+1)

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

BigRep SE hat die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 10 Millionen Euro genehmigt

Luxemburg/Berlin, 17. November 2025 - BigRep SE ("Unternehmen") gibt bekannt, dass es die Ausgabe und den Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 10.000.000 Euro ("Wandelanleihen") genehmigt hat. Die Wandelanleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben und platziert, wobei die de Krassny GmbH, einer der Hauptaktionäre des Unternehmens, eine Zeichnungsvereinbarung über die Zeichnung von Wandelanleihen im Wert von 2.000.000 Euro (entspricht 20 % des gesamten genehmigten Emissionsbetrags) abgeschlossen und sich dazu verpflichtet hat.

Das Unternehmen wird bis zu 10.000 Wandelanleihen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro ausgeben. Die Wandelanleihen können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 0,70 Euro pro Aktie in Class-A-Aktien (die "öffentlichen Aktien") des Unternehmens umgewandelt werden.

Die Wandelanleihen werden mit einem Zinssatz von 8 % p. a. verzinst, der jährlich innerhalb von dreißig Tagen nach jedem Jahrestag des Ausgabedatums zahlbar ist. Die Wandelanleihen werden am 31. Dezember 2031 fällig, sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgezahlt werden.

Die Anleihegläubiger können ihre Anleihen während bestimmter Wandlungsfristen, die jeweils vom 1. Juni bis zum 30. Juni und vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres laufen und 2026 beginnen, wandeln. Die Wandlung kann nach Wahl des Anleihegläubigers bargeldlos erfolgen.

Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen jederzeit alle ausstehenden Wandelanleihen zurückzahlen, sofern es die Anleihegläubiger mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich darüber informiert.

Die Wandelanleihen stellen direkte, bedingungslose und unbesicherte Verpflichtungen der Gesellschaft dar und sind untereinander gleichrangigohne Vorzugsrechte. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre auf die Wandelanleihen ist ausgeschlossen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Unterstützung seiner weiteren Wachstumsstrategie, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Verfolgung sich bietender strategischer Chancen zu verwenden.

Die Wandelanleihen werden voraussichtlich am oder um den 1. Dezember 2025 von der Gesellschaft ausgegeben. Die Wandelanleihen werden ausschließlich als buchmäßige Wertpapiere ausgegeben, ohne dass eine Zulassung zum Handel an einer Börse vorgesehen ist. Kontakt: Claudius Krause BigRep SE 9, rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg bigrep@cometis.de

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten" oder "U.S."), Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Aussender: BigRep SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

