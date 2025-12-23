Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Drohnenabwehr aus Israel für die NATO?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40H84 | ISIN: LU2859870326 | Ticker-Symbol: B1GR
München
23.12.25 | 08:00
1,210 Euro
-0,82 % -0,010
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
BIGREP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIGREP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7401,16018:08
Dow Jones News
23.12.2025 16:45 Uhr
263 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: BigRep SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: BigRep SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

BigRep SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Luxemburg (pta000/23.12.2025/16:12 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              BigRep SE 
Legal Entity Identifier (LEI): 213800P9C9Q3F8MRXO87 
Straße, Hausnr:         9, rue de Bitbourg 
PLZ:              1273 
Ort:              Luxembourg, Luxemburg

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Alain de Krassny Geburtsdatum: 02.10.1942

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. de Krassny GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   28,55          47,23             75,79          16.675.418 
  letzte   28,55          4,40             32,95 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
LU2859870326 3.293.572         0               19,75         0,00 
Class C    1.468.000         0               8,80          0,00 
  Summe:                      4.761.572                       28,55

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:         7.876.857      47,23

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instruments  Verfalldatum Ausübungszeitraum /  Barausgleich oder physische  Stimmrechte  Stimmrechte 
                       Laufzeit         Abwicklung        absolut     in % 
Aktienoption                         Physisch           734.000     4,40 
Wandelschuldverschreibung                  Physisch           7.142.857    42,83 
                                      Summe:        7.876.857    47,23

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen    Stimmrechte in %, wenn 3% oder   Instrumente in %, wenn 5% oder   Summe in %, wenn 5% oder 
                  höher               höher              höher 
Alain de Krassny   0,00                0,00                0,00 
Alain de Krassny   28,55               47,23               75,79 
GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BigRep SE 
           9, rue de Bitbourg 
           1273 Luxembourg 
           Luxemburg 
Ansprechpartner:   Claudius Krause 
Tel.:         +49 611 205855 -28 
E-Mail:        bigrep@cometis.de 
Website:       www.bigrep.com 
ISIN(s):       LU2859870326 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766502720874 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 10:12 ET (15:12 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.