DJ PTA-PVR: BigRep SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

BigRep SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Luxemburg (pta000/23.12.2025/16:12 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: BigRep SE Legal Entity Identifier (LEI): 213800P9C9Q3F8MRXO87 Straße, Hausnr: 9, rue de Bitbourg PLZ: 1273 Ort: Luxembourg, Luxemburg

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Alain de Krassny Geburtsdatum: 02.10.1942

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. de Krassny GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 18.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 28,55 47,23 75,79 16.675.418 letzte 28,55 4,40 32,95 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) LU2859870326 3.293.572 0 19,75 0,00 Class C 1.468.000 0 8,80 0,00 Summe: 4.761.572 28,55

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 7.876.857 47,23

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte Laufzeit Abwicklung absolut in % Aktienoption Physisch 734.000 4,40 Wandelschuldverschreibung Physisch 7.142.857 42,83 Summe: 7.876.857 47,23

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder Instrumente in %, wenn 5% oder Summe in %, wenn 5% oder höher höher höher Alain de Krassny 0,00 0,00 0,00 Alain de Krassny 28,55 47,23 75,79 GmbH

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 23.10.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BigRep SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766502720874 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 10:12 ET (15:12 GMT)