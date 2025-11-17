DJ Fresenius Medical Care platziert Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro
DOW JONES--Fresenius Medical Care hat am Montag eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Die im November 2030 fällige Anleihe mit einem Kupon in Höhe von 3,25 Prozent jährlich sei zu einem Preis von 99,619 Prozent emittiert worden, teilte der Konzern mit. Die Rendite lag bei 3,334 Prozent. Der Emissionserlös dient laut FMC allgemeinen Geschäftszwecken, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
