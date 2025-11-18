Weitere Veränderungen in der Führungsspitze werden das Wachstum in neuen Kundensegmenten und Produktbereichen vorantreiben

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment-Community, gab bekannt, dass C.D. Baer Pettit, President und Chief Operating Officer (COO) sowie Mitglied des Vorstands, dem Unternehmen mitgeteilt hat, dass er nach mehr als 25 Jahren in leitenden Führungspositionen im nächsten Jahr in den Ruhestand treten wird. Herr Pettit wird bis zum 1. März 2026 weiterhin als President und Director tätig sein und dem Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum als Berater zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Herr Pettit kam im Jahr 2000 zu MSCI und hatte seitdem verschiedene leitende Positionen inne, darunter die Leitung der Bereiche Kundenbetreuung, Marketing und Index. Er wurde 2015 zum COO und 2017 zum President ernannt, wo er für alle Produkte und den gesamten Betrieb verantwortlich war. 2023 trat er dem Vorstand bei.

"Herr Baer ist seit langem mein Geschäftspartner und hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Strategie und dem Erfolg von MSCI gespielt", erklärte Henry Fernandez, Chairman und CEO von MSCI. "Ich möchte Herrn Baer für seine zahlreichen Beiträge im Laufe der Jahre danken. "Ich möchte Herrn Baer für seine zahlreichen Beiträge im Laufe der Jahre danken."

"Es war mir eine Ehre und ein Privileg, verschiedene Führungspositionen in einem so dynamischen und einflussreichen Unternehmen zu bekleiden und mit den talentiertesten Kollegen und anspruchsvollsten Kunden zusammenzuarbeiten, die man sich vorstellen kann", erklärte Herr Pettit. "Ich freue mich darauf, langfristig Aktionär zu bleiben und zu beobachten, wie das Unternehmen weiter wächst und innovative Lösungen für komplexe Investitionsherausforderungen entwickelt."

Nach dem Ausscheiden von Herrn Pettit wird Herr Fernandez zusätzlich zu seinen Funktionen als Chairman und CEO wieder den Titel des President übernehmen.

Veränderungen in der Führungsspitze

MSCI hat außerdem Veränderungen in der Führungsspitze bekannt gegeben, die das Wachstum in neuen Kundensegmenten beschleunigen, die Produktinnovation fördern und die operative Größe und Effizienz steigern sollen.

Chief Product Officer und Head of Client Segments

Alvise Munari wurde zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Product Officer zum Head of Client Segments ernannt. Herr Munari ist seit zehn Jahren im Unternehmen tätig und war zuvor als Chief Client Officer tätig. In seiner neuen Funktion wird er die Erweiterung der Produkte des Unternehmens für neue Anwendungsfälle und Kundensegmente vorantreiben.

Chief Operating Officer

Herr Jorge Mina wurde zusätzlich zu seiner Funktion als Head of Analytics zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Als COO wird er die integrierten Abläufe des Unternehmens über alle Produkte und Funktionsbereiche hinweg leiten. Herr Mina ist seit über 25 Jahren im Unternehmen tätig und verfügt über fundierte Kenntnisse der Abläufe, Geschäftsprozesse und Technologien von MSCI.

Über MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) stärkt die globalen Märkte, indem es die Akteure des gesamten Finanzökosystems durch eine gemeinsame Sprache verbindet. Unsere wissenschaftlich fundierten Daten, Analysen und Indizes, die durch modernste Technologie unterstützt werden, setzen Maßstäbe für globale Investoren und helfen unseren Kunden, Risiken und Chancen zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben können. Wir unterstützen Verwalter und Inhaber von Finanzanlagen, Sponsoren und Investoren auf dem Privatmarkt, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Unternehmen. Nähere Information unter www.msci.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle Entwicklung und beinhalten zugrunde liegende Annahmen sowie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von MSCI liegen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen können.

Weitere Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Jahresbericht von MSCI auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 7. Februar 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formular 8-K, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten sich diese Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren realisieren oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von MSCI als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Geschäftsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

