Verve Group SE bleibt im dritten Quartal auf Kurs zur Jahresprognose und verzeichnet starken Start in das vierte Quartal 2025 Anstieg des Nettoumsatzes um 25 Prozent auf 141,9 Mio. EUR infolge geänderter Umsatzrealisierung; like-for-like leichter Rückgang aufgrund von Effekten aus Plattformvereinheitlichung, Währungseffekten und deutlichem Rückgang politischer Werbeausgaben

Bruttomarge (like-for-like) steigt sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich leicht auf 37 Prozent

Bereinigtes EBITDA aufgrund von Einmaleffekten und ausbleibender politischer Werbeumsätzen um 22 Prozent auf 26,1 Mio. EUR rückläufig

Starker Start ins Jahresendgeschäft nach abgeschlossener Vereinheitlichung und Effizienzgewinnen: Prognosebandbreiten reduziert Stockholm, 18 November 2025 - Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform im Bereich Advertising Technology, zeigte im dritten Quartal insgesamt eine solide Entwicklung und verzeichnete in der ersten Hälfte des vierten Quartals eine deutlich anziehende Wachstumsdynamik. Während das Unternehmen im dritten Quartal in einem verhaltenen Marktumfeld mit einem deutlich reduzierten Volumen politischer Werbeausgaben agierte, konnte Verve die Vereinheitlichung seiner Mobile In-App Supply-Side- und Demand-Side-Softwareplattformen erfolgreich abschließen. Die jüngst implementierten Effizienzmaßnahmen und Wachstumsinitiativen schlagen sich nun in einer verbesserten operativen Performance im vierten Quartal nieder - mit noch stärkerer Wirkung im Jahr 2026. Die wesentlichen Kennzahlen der Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar: IFRS, in Mio. EUR 9M 9M Q3 Q3 Q3 2025 2024 2025 2024 ? Nettoumsatz 357,1 292,8 141,9 113,7 25% Adj. EBITDA 85,7 84,8 26,1 33,6 -22% Adj. EBITDA-Marge [%]* 24 29 18 30 -12 PP Adj. EBIT 61,5 65,0 15,4 25,2 -39% Adj. Nettoergebnis 9,2 22,8 1,1 10,9 -90% Adj. Nettoergebnis je Aktie (verw.) 0,04 0,12 0,01 0,05 -81% Operativer Cashflow 10,2 81,5 4,7 54,1 -91% Nettoverschuldung (vs. 31.12.2024) 421,2 377,7 421,2 377,7 12% Adj. Verschuldungsgrad (vs. 31.12.2024) 3,1 2,6 3,1 2,6 0,5 Liquide Mittel (vs. 31.12.2024) 111,9 119,0 111,9 119,0 -6%

* Änderungen der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 führen im Vergleich zu Vorquartalen zu Nettoumsatzanstieg im dritten Quartal Der berichtete Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 25 Prozent auf 141,9 Mio. EUR (Q3 2024: 113,7 Mio. EUR). Mit der im August 2025 vollzogenen Vereinheitlichung der DSP- und SSP-Plattformen und in Übereinstimmung mit IFRS 15 (Principal-versus-Agent-Leitlinien) weist das Unternehmen Umsätze der migrierten Softwareplattform nun brutto statt netto aus. Diese Umstellung führt ab dem dritten Quartal 2025 zu einem signifikanten Anstieg des berichteten Umsatzes. Auf vergleichbarer Basis unter der bisherigen Nettodarstellung hätte sich der Nettoumsatz im dritten Quartal 2025 auf 110,0 Mio. EUR belaufen, was einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 entspricht. Die Treiber der Nettoumsatzentwicklung waren: organische Entwicklung -4 Prozent, Akquisitionen +4 Prozent und Währungseffekte -3 Prozent. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal ist vor dem Hintergrund eines insgesamt weicheren Werbemarktes zu sehen. Zudem markierte das Vergleichsquartal des Vorjahres den Höhepunkt der Markterholung nach dem globalen Zinsanstieg und profitierte von einem außergewöhnlichen Rückenwind durch deutlich erhöhte politische Werbeausgaben im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Gleichzeitig meisterte das Unternehmen erfolgreich die operativen Herausforderungen aus der genannten Plattformvereinheitlichung und war seit Jahresbeginn Gegenwind durch eine deutlich schwächere Entwicklung des US-Dollar gegenüber dem Euro ausgesetzt. Ab Mitte August begannen die wesentlichen Vorteile der Plattformvereinheitlichung wirksam zu werden und positionierten das Unternehmen für einen starken Start in das vierte Quartal. Zur besseren Einordnung der operativen Performance dient der Bruttogewinn als zentrale Kennzahl für das zugrunde liegende Geschäft. Der Bruttogewinn (like-for-like) belief sich auf 51,9 Mio. EUR und lag damit leicht über dem Vorjahresniveau (Q3 2024: 51,2 Mio. EUR). Die Bruttomarge belief sich auf 37 Prozent (Q3 2024: 35 Prozent; Q2 2025: 35 Prozent). Dies stellt entsprechend eine Erhöhung gegenüber dem Vorquartal dar und unterstreicht die zunehmende Dynamik in der Profitabilität von Verve. Das bereinigte EBITDA zeigte sich um 22 Prozent auf 26,1 Mio. EUR rückläufig (Q3 2024: 33,6 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 18 Prozent beziehungsweise 24 Prozent auf Basis der bisherigen Umsatzrealisierung (Q3 2024: 30 Prozent). Der Rückgang des bereinigten EBITDA und der Marge stehen in direktem Zusammenhang mit den Initiativen des Unternehmens, die künftige Wachstumsdynamik zu stärken. Die Ergebnisentwicklung spiegelt Abfindungskosten aufgrund von Personalreduktionen im Zuge der Vereinheitlichung, verbleibende Integrationskosten bis zur Mitte des Quartals sowie fortgesetzte Marken- und Agenturinvestitionen inklusive der Expansion des Vertriebsteams mit erwarteten kurzfristigen Anlaufkosten wider. Die eingeleiteten Maßnahmen führten zu einmaligen Abfindungskosten in Höhe von 1,3 Mio. EUR - bei gleichzeitig erwarteten Einsparungen im Personalaufwand von rund 8 Mio. EUR ab 2026 - sowie zu zusätzlichen einmaligen Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit M&A- und Kapitalmarkttransaktionen in Höhe von 1,7 Mio. EUR. "Es steht außer Frage, dass unsere Ergebnisse des dritten Quartals auf den ersten Blick nicht besonders charmant erscheinen. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, wie nachhaltig das zweite und dritte Quartal 2025 die Zukunft unseres Unternehmens prägen werden", betont Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Wir haben unseren Technology Stack, der für rund 85 Prozent unseres Umsatzes steht, auf ein deutlich leistungsfähigeres Niveau gehoben. Wir haben unsere Organisation verschlankt und substanzielle Kosteneinsparungen realisiert. Und wir haben signifikant in den Ausbau unserer Vertriebsteams investiert, um die Umsätze von morgen zu stärken. Gerade Letzteres zahlt sich nicht am ersten Tag aus. Es erfordert den Mut zu investieren. Aber bereits im vierten Quartal und in deutlich stärkerem Maße im Jahr 2026 werden wir spürbar von diesen Maßnahmen profitieren." Mit dem Abschluss der Plattformvereinheitlichung im Mobile-In-App-Geschäft kann das Unternehmen seit der zweiten Hälfte des Quartals die Onboarding-Geschwindigkeit für neue Kunden erhöhen, die Performance seiner KI-Algorithmen stabilisieren und weiter verbessern sowie die Auslieferungsfähigkeit seiner Marktplätze steigern. Die Dynamik im operativen Geschäft nahm zum Quartalsende weiter zu und gibt erheblichen Rückenwind für das vierte Quartal. Mit den Akquisitionen von Captify Technologies und Acardo Group, beide Mitte September veröffentlicht, baut Verve seine Vertriebskapazitäten zusätzlich deutlich aus und unterstützt damit unmittelbar das Wachstum des organischen Kerngeschäfts in seinen Schlüsselregionen. Das ungebrochene zugrunde liegende Wachstum zeigt sich deutlich in den zentralen KPIs des Unternehmens. Die Gesamtzahl der Kunden stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 Prozent, organisch um 1 Prozent, auf 3.304. Nach einem Rückgang im Zuge der Plattformvereinheitlichung gewann die Zahl der großen Softwarekunden wieder an Dynamik und erhöhte sich um 3 Prozent auf 983. Während das verhaltene Werbeumfeld, die Ausgabenspitzen im Vorjahr sowie die temporären Auswirkungen der Plattformvereinheitlichung klar in einem Rückgang der Net Dollar Retention auf 90 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2024 zum Ausdruck kommen, belegt die weiterhin hohe Kundenbindungsrate von 96 Prozent den hohen Grad an Kundenzufriedenheit mit den führenden Technologieplattformen von Verve. "Viele zentrale Wachstumstreiber in unseren Kernmärkten werden ihre positive Dynamik nun in den kommenden Quartalen voll entfalten. Dazu gehört insbesondere der deutlich zunehmende Trend zu einem datenschutzkonformen Umgang mit Nutzerdaten - der zentrale Trend in der Werbeindustrie - den Verve als eines der ersten Unternehmen im Markt erkannt, umgesetzt und fest in seiner DNA verankert hat", betont CEO Remco Westermann. "In den vergangenen vier Jahren haben wir auf Basis anspruchsvoller Machine-Learning-Modelle die führende KI unserer Branche entwickelt und können diesen Trumpf über unsere vereinheitlichte Plattform nun noch besser ausspielen. Wir sind in den wachsenden Kanälen breit positioniert, bauen unsere Reichweite kontinuierlich aus und werden unsere führende Stellung in der Branche weiter ausbauen. Und da wir unsere Effizienzmaßnahmen nun abgeschlossen haben, werden wir dies künftig mit deutlich sichtbarer höherer Profitabilität tun." Ausblick Mit den im zweiten und dritten Quartal umgesetzten Schritten - der erfolgreichen Plattform-vereinheitlichung, den Effizienzmaßnahmen und den strategischen Akquisitionen - sieht sich das Unternehmen optimal positioniert, seine Wachstumsdynamik im restlichen Jahresverlauf und darüber hinaus zu beschleunigen. Diese Entwicklung spiegelt sich bereits deutlich in den bisherigen Transaktionsvolumina der ersten Hälfte des vierten Quartals wider, die auf ein erfolgreiches Jahresendgeschäft hindeuten. Vor dem Hintergrund dieses sich abzeichnenden starken Schlussquartals bestätigt das Management seinen positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2025 und verengt die Prognosebandbreiten. Unter Berücksichtigung der erwähnten Änderungen in der Umsatzrealisierung und der Zukäufe im dritten Quartal erwartet das Unternehmen nun einen Nettoumsatz in einer Bandbreite von 560 bis 580 Mio. EUR (bisher: 485 bis 515 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 125 bis 140 Mio. EUR (unverändert: 125 bis 140 Mio. EUR). Um bestehenden und interessierten Investoren ein noch besseres Verständnis der operativen Performance des Unternehmens im vergangenen Quartal zu ermöglichen, wird Verve heute um 15:00 Uhr MEZ einen interaktiven Webcast inklusive Q&A anbieten. Über Verve Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se.

