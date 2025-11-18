DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Der Stellenabbau bei Volkswagen geht merklich voran. Wie der Autobauer am Montag mitteilte, gibt es messbare Fortschritte "beim sozialverträglichen Stellenabbau an den zehn deutschen Volkswagen-Standorten". Vertraglich vereinbart sind demnach bis 2030 bereits mehr als 25.000 Austritte. Weil die meisten Mitarbeiter über die Altersteilzeitregelungen bei VW aussteigen, kann es noch Jahre dauern, bis die Mitarbeiter wirklich aus dem Betrieb ausscheiden. Insgesamt will allein VW an seinen zehn deutschen Standorten bis Ende des Jahrzehnts 35.000 Stellen abbauen. (Handelsblatt)

BER - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die Länder Brandenburg und Berlin sowie der Bund dafür Sicherheiten bieten mussten. "Das ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zur finanziellen Eigenständigkeit der FBB", sagte Aletta von Massenbach, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft FBB, dem Handelsblatt. Der BER eröffnete vor fünf Jahren und war bisher stets auf Hilfe der drei Gesellschafter angewiesen. (Handelsblatt)

November 18, 2025 00:22 ET (05:22 GMT)

