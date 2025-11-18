Es laufen aktuell die letzten Tage von Covestro als eigenständiges Unternehmen. So liegt es laut Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nur noch an Adnoc und Covestro, den Deal abzuschließen - die endgültigen Unterschriften erwartet sie "in den kommenden Tagen". Denn nun haben sämtliche Behörden der geplanten Übernahme durch den Ölriesen Adnoc zugestimmt.Bei einem Besuch in Abu Dhabi erklärte Reiche, dass auch innerhalb der Regierung seien "alle notwendigen Beschlüsse gefasst" worden. Zuvor ...

