technotrans bleibt nach starkem 3. Quartal auf Wachstumskurs und steigert EBIT um 68 % gegenüber dem Vorjahr
Sassenberg, 18. November 2025 - Der technotrans-Konzern hat im 3. Quartal 2025 in einem herausfordernden Umfeld seine positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg in den ersten 9 Monaten des Jahres um 4,6 % auf 183,5 Mio. € (Vorjahr: 175,5 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür war eine gestiegene Nachfrage in den Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics und Print. Das operative Konzernergebnis (EBIT) verbesserte sich um 68 % auf 12,8 Mio. € aufgrund eines optimierten Produktmixes sowie erfolgreich umgesetzter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Die EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend deutlich auf 7,0 % (Vorjahr: 4,3 %). Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg spürbar auf 16,3 % (Vorjahr: 10,8 %). Mit Veröffentlichung der Strategie "Ready for Growth 2030" hat technotrans die Weichen für weiteres profitables Wachstum in den Jahren 2026 bis 2030 gestellt.
"Die Ergebnisse des 3. Quartals untermauern den Erfolg der strukturellen Neuausrichtung: technotrans wächst profitabel, steigert die Kapitalrendite und baut seine Position in attraktiven Wachstumsmärkten gezielt aus. Unser Fokus auf Technologie, Effizienz und Kundennähe zahlt sich aus", betont Michael Finger, CEO der technotrans SE.
Fokusmärkte Energy Management, Healthcare & Analytics und Print als Wachstumstreiber
Deutliche Ergebnisverbesserung im Segment Technology
Die operative Ergebnisstärke spiegelt die Erfolge des im Geschäftsjahr 2024 umgesetzten Effizienzprogramms ttSprint sowie weiterer in 2025 getroffener Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung wider. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %).
Solide Vermögens- und Finanzlage
Strategie "Ready for Growth 2030": Kurs auf beschleunigtes Wachstum
Vorstand bestätigt Prognose für 2025
"technotrans zeigt auch im derzeitigen herausfordernden Umfeld Stabilität, Innovationskraft und Ertragsstärke. Das unterstreicht die Qualität unseres Geschäftsmodells und die Disziplin, mit der wir unsere Ziele verfolgen. Mit "Ready for Growth 2030" richten wir technotrans konsequent auf zukünftiges Wachstum aus. Damit schaffen wir langfristig Wert für Kunden, Mitarbeitende sowie Aktionärinnen und Aktionäre", so Michael Finger.
