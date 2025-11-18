NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag



