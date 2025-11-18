Das Übernahme-Karussell im Biopharma-Sektor hat zuletzt noch einen Gang höher geschalten. Nach der angekündigten Akquisition von Intra-Cellular zu Jahresbeginn verstärkt sich Johnson & Johnson nun mit einem milliardenschweren Zukauf im Bereich der Onkologie. Bis die Amerikaner die Früchte der Übernahme ernten könnten, wird noch etwas Zeit ins Land gehen.Johnson & Johnson will sich für gut drei Milliarden Dollar die ebenfalls in den USA beheimatete Halda Therapeutics unter den Nagel reißen. ...

