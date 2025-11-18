Zürich - Aryzta kommt wie geplant voran. Daher bestätigt der Tiefkühlbackwarenhersteller seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Näheres dazu will das Unternehmen am 22. Januar 2026 bekannt geben. «Wir machen gute Fortschritte bei der Beschleunigung und Stärkung unserer Kostenoptimierungsmassnahmen, um die Umsetzung unserer Prognose zu untermauern», wird VR-Präsident und Interims-CEO Urs Jordi in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Umfassende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab