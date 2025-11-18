Premstätten - AMS Osram hat im dritten Quartal 2025 zwar etwas weniger Umsatz erzielt, die Profitabilität hat sich aber verbessert. Mit dem Sparplan und dem Konzernumbau sieht sich das Management auf Kurs. Der Umsatz sank zwischen Juli und September um 3 Prozent auf 853 Millionen Euro, wie der Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. Gründe seien der schwächere US-Dollar und das nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Halbleitergeschäft. Bereinigt ...

